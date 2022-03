Sly Raccoon et inFamous de retour sur PS5 ? De nombreux indices l'affirment

Bien avant qu'il devienne un studio PlayStation et qu'il s'intéresse au Japon féodal avec Ghost of Tsushima, le studio Sucker Punch a commencé dans le jeu vidéo avec Sly Raccoon, un jeu d'action-plateforme que beaucoup connaissent également. Le premier épisode est sorti en 2002 sur PS2 et son succès a permis au studio de développer trois autres épisodes et une compilation. Si l'on pensait la série laissée à l'abandon, des bruits de couloir se multiplient depuis plusieurs jours annonçant un probable retour pour cette année, pile poil pour les 20 ans de la série. Le premier à vendre la mèche n'est autre que le compte Twitter AccountNGT qui affirme de source sûre que le raton-laveur voleur fera son grand retour cette année. Il va même plus en disant que l'annonce du jeu sera faite à la deuxième moitié de l'année 2022.





I can corroborate that a new Sly Cooper and a new Infamous are in development. https://t.co/ymgwhJyJW3 — AccountNGT (@accngt) 2 mars 2022



Difficile de ne pas tendre l'oreille quand ce AccountNGT balance des infos de la sorte, lui qui s'est fait connaître sur ses leaks autour de Hogward Legacy, le prochain Star Wars Eclipe de Quantic Dream, et plus récemment sur le report de Forspoken qu'il a anticipé plusieurs jours avant l'annonce officielle. C'est d'autant plus impactant puisqu'un utilisateur a constaté que Sony Interactive Entertainment a renouvelé le nom de domaine Sly Cooper le 4 mars dernier, ce qui augure d'un chantier en route depuis un moment. Peut-on s'attendre à une véritable suite, ou plutôt à un remaster compilant l'ensemble des quatres épisodes. A la rédaction de Jeuxactu, on pense pour le remaster, Sucker Punch n'ayant pas pu travailler sur un tel projet avec Ghost of Tsushima en parallèle. Autrement, toujours selon les dires de AccountNGT, la licence inFamous serait également dans les tuyaux, le dernier épisode remontant à 2014, pour la sortie de la PS4...





According to a source, for Sly, they are aiming for a reveal for the second half of 2022. Which makes sense since later this year is Sly's 20th anniversary. https://t.co/TsO3nf8Ofx — AccountNGT (@accngt) 6 mars 2022