Sucker Punch : du mutijoueur prévu pour un nouveau jeu, Ghost of Tsushima 2 en ligne de mire ?

quelqu'un possédant les compétences nécessaires pour étudier, définir, implémenter et déployer des fonctionnalités de mise en réseau qui soutiennent une expérience de jeu coopérative fluide et engageante."



Encore plus parlant, la proposition de job fait état de " talentueux concepteurs multijoueur [NDLR : déjà dans en post, donc] créant des expériences de jeu [...] dans un jeu multijoueur spectaculaire." Alors, pourquoi pense-t-on directement à Ghost of Tsushima 2 ? Simplement parce que Legends, son extension gratuite, fut l'occasion pour Sucker Punch de mettre la main à la pâte en proposant un véritable mode multi en coopération à son jeu solo, et qui fonctionnait plutôt bien. De là à imaginer plusieurs Fantômes s'entraidant dans un Tokyo next-gen de l'époque, il n'y a qu'un pas... auquel on aimerait franchement croire.





Étant donné les scores de ventes tout simplement excellent de Ghost of Tsushima et sa fin ouverte, autant dire que l'on ne se pose pas trop de question sur l'existence officieuse d'un deuxième épisode. Évidemment, nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise et c'est bien ce pourquoi nous ne pourrons nous prononcer avec fermeté : quoiqu'il en soit, un nouveau détail venant d'une offre d'embauche de Sucker Punch, le studio de développement derrière le titre, nous met tout de même la puce à l'oreille puisque ce dernier recherche