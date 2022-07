inFAMOUS, Sly Raccoon : "il n'y aucun nouveau jeu en développement", Sucker Punch dément les rumeurs

Depuis plusieurs mois, des rumeurs autour d'un retour des licences inFAMOUS et Sly Cooper se sont multipliés. Des insiders, à qui la presse mondiale a accordé sa confiance, nous laissaient croire que oui, de nouveaux épisodes d'inFAMOUS et de Sly Raccoon étaient en développement. Mieux, des personnes telles que AccountNGT (son compte Twitter a été fermé depuis) nous expliquaient que des studios externes à Sucker Punch avait été mandaté pour gérer ces nouveaux épisodes. Si Sucker Punch a toujours été muet face à ces bruits de couloir, le studio américain a décidé de prendre la parole afin de démentir fermement ces rumeurs venues d'ailleurs.

Parce que nos jeux continuent de prendre de l'ampleur et d'être de plus en plus complexe, ils nécessitent toute l'attention de notre studio. Puisque nous sommes concentrés sur nos nouveaux projets, nous n'avons aucun plan pour revisiter InFAMOUS et Sly Cooper pour le moment, et aucun autre studio n'est impliqué dans le développement de ces jeux liés à ces licences non plus. Ces personnages sont très importants pour nous et ont une place particulière dans nos coeurs. Donc, même si nous ne disons jamais à un retour de ces licences un jour peut-être, aujourd'hui, il n'y aucun jeu InFAMOUS et Sly Cooper en développement.