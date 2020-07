Ghost of Tsushima : 2018 vs 2020, y a-t-il eu du downgrade ? Le point en vidéo

L'une des grandes stars de l'E3 2018 fut indéniablement Ghost of Tsushima. Présenté lors d'une séquence de gameplay époustouflante , le jeu de Sucker Punch avait tapé dans l'œil de nombreuses personnes avides de découvrir l'histoire de Jin Sakai en profondeur : nous voici désormais deux ans plus tard, le développement terminé et le jeu disponible dans les bacs, avec toujours cette même question... Les développeurs n'avaient-ils pas gonflé à bloc leur démo de présentation ?Depuis le traumatisme Watch Dogs , les joueurs montent souvent en besogne envers les éditeurs qui n'hésitent à mentir sur l'aspect technique de leurs productions. Mais parfois, autre que la parade marketing, les studios doivent simplement revoir leurs exigences à la baisse, la conception d'un titre et la découverte d'une console (et de ses limites) ne faisant qu'un seul chemin truffé d'embûches : oui, il y a eu downgrade sur Ghost of Tsushima... mais pas tant que ça non plus.C'est en tout cas ce que démontre, point par point et avec un œil attentionné, le YouTuber Nick390 sur l'une de ses dernières vidéos : ici, l'internaute livre un comparatif aux petits oignons entre la séquence de l'E3 2018 et le jeu final, s'attardant sur des facettes comme les effets de lumière, les modèles 3D, l'emplacement des objets dans l'environnement ou les différentes textures habillant des éléments divers et variés. Et si Sucker Punch a bel et bien dû faire des concessions, beaucoup d'autres assets s'avèrent très similaires et certains décors carrément identiques. D'un autre côté, Jin Sakai lui-même a été quelque peu rétrogradé, sans avoir pour autant à rougir des standards de qualité actuels.On rappelle que notre test complet de Ghost of Tsushima est disponible à cette adresse , dans lequel nous vous livrons justement notre analyse des plus et des moins techniques, sans langue de bois et ce malgré le charme incomparable de ce périple nippon séduisant. D'ailleurs, le jeu a particulièrement cartonné puisqu'il vient de battre un record de ventes chez Sony ...