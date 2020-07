Ghost of Tsushima : c'est le meilleur lancement d'une nouvelle franchise PS4, un record battu !

Ghost of Tsushima est maintenant la nouvelle licence exclusive PS4 qui s'est vendue le plus rapidement avec plus de 2,4 millions d'unités écoulées dans le monde au cours des 3 premiers jours de vente.



Alors que The Last of Us Part. II a déjà explosé les charts en s'imposant comme le meilleur démarrage de l'histoire des exclusivités PlayStation (et c'est une sacrée performance), Sony ne semble pas vouloir prendre de pause et vient d'annoncer que Ghost of Tsushima, l'envoutante aventure japonaise réalisée par Sucker Punch, venait elle aussi de briser un autre record : celui du plus gros lancement pour une nouvelle franchise exclusive à la PS4 avec 2,4 millions de ventes à travers le monde... en seulement trois jours. C'est donc mieux qu'Horizon Zero Dawn, Days Gone ou The Last Guardian, autres IP toutes neuves nées aussi pendant cette génération.Une performance indéniable, donc, notamment au Japon puisque le périple de Jin Sakai a carrément provoqué la rupture de stock et battu les chiffres de Death Stranding.À titre de comparaison, en termes de lancement, The Last of Us Part. II siège en tête de liste avec 4 millions d'exemplaires distribués, suivi par Final Fantasy VII Remake (exclusivité PS4 temporaire, certes) et Marvel's Spider-Man avec respectivement 3,5 et 3,3 millions de preneurs.Désormais, on attend impatiemment la prochaine update de Sony concernant Ghost of Tsushima, visiblement bien parti pour être l'un de plus gros cartons commerciaux de 2020... voire de la génération tout court. Chapeau bas.Notre test est d'ailleurs disponible à cette adresse