Ghost of Tsushima : le jeu explose les charts au Japon, c'est la rupture de stock

185 909 preneurs puis The Last of Us Part. II avec 178 696 unités écoulées (en seulement trois jours néanmoins). Au passage, Jin Sakai bat même Mario Paper and the Origami King qui n'a pas pourtant à rougir avec 190 000 ventes lors de son lancement : une véritable victoire nationale pour Sony qui sait décidément parler à son public.



Notons que le succès japonais de Ghost of Tsushima est tel qu'il en provoque une rupture de stock, le constructeur n'ayant alors d'autres choix que d'inciter les joueurs à l'achat dématérialisé. Désormais, on attend de pied ferme les chiffres mondiaux.





Véritable hommage au Japon pourtant conçu par des Américains, Ghost of Tsushima est un succès incontestable au Pays du Soleil Levant. Visiblement désireux d'avoir une lecture occidentale mais respectueuse de leur histoire, les joueurs locaux se sont jetés sur l'œuvre de Sucker Punch : le célèbre magazine Famitsu, qui lui a d'ailleurs attribué la note ultime de 40/40, vient d'en dévoiler les ventes physiques lors de la première semaine de commercialisation...