PS5 : la nouvelle manette mise côte à côte avec la DualShock 4

Hier soir, Sony a fait sensation en dévoilant sa nouvelle manette , la DualSense, qui n'est ni plus ni moins que le premier élément de design de la fameuse PS5 qui arrivera en fin d'année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle contraste particulièrement avec le pad précédent : ton bicolore, gabarit revu, barre lumineuse réadaptée, tapis tactile élargi, sans oublier des features inédites comme les vibrations haptiques ou les gâchettes adaptatives... Pas de doute, nous sommes bien dans une nouvelle génération.Si son aspect divise, il se fait néanmoins remarquer et reprendre un peu partout : nous avons déjà eu ce matin une tonne de visuels amateurs de l'objet dans d'autres coloris et, désormais, un comparatif clair et précis avec la DualShock 4, l'actuelle manette de la PS4.Pas de doute, la DualSense s'annonce plus robuste, plus haute : si les traditionnelles touches Rond, Croix, Carré, Triangle ainsi que celles directionnelles n'évoluent pas - hormis d'un point de vue colorimétrique - la disposition des touches "Options" et "Share" (cette dernière étant renommée ici "Create") se voit légèrement redisposées.On a évidemment hâte de prendre la bête entre nos mains mais pour cela, il faudra patienter fin 2020... si tout se passe bien.