PS5 : les fans imaginent déjà les futurs coloris de la DualSense, certains modèles font vraiment envie

RT if you would prefer the PS5 Controller (DualSense) to be black. pic.twitter.com/WMAbnLHRF9 — PS5 News - PlayStation 5 (@PS5Console) 7 avril 2020

PS5 Controller recolor v2 (Dark mode with classic logo and face buttons) ⠀ pic.twitter.com/AdpiTwDMeG — Espacio (@espacioninja) 7 avril 2020

xbox 360 colorway pic.twitter.com/mZoEF8Zd0C — fleshmonk (@thefleshmonk) 7 avril 2020

The colorway possibility! These are all HEAT #PS5 pic.twitter.com/sJRE5sLtem — KOFI (@PressStartKofi) 7 avril 2020

Made a few trash mockups in Photoshop of some colors with DualSense just outta curiosity pic.twitter.com/V067kdMXuO — Balvin | YNW Maui (@LordBalvin) 7 avril 2020

Depuis que Sony Interactive Entertainment a levé le voile sur la DualSense , qui sera donc la manette de la PS5, la Toile est en ébullition. En effet, chacun y va de son petit commentaire sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse des joueurs, des journalistes, ou même des développeurs. Les avis sont plutôt partagés : certains estiment que le design n'est pas des plus convaincants, tandis que d'autres sont littéralement sous le charme de l'accessoire. Et puis, il y a également ceux qui trouvent que les courbes de la DualSense font penser à la manette de la Xbox One. Bref, vous l'aurez compris, il y a à boire et à manger.Pour autant, il y a un point sur lequel tout le monde s'interroge : quels seront les prochains coloris de la DualSense ? Des internautes se sont sérieusement penchés dessus, et il faut bien admettre que certains modèles font furieusement envie, comme ceux basés sur les licences de la maison (The Last of Us, Spider-Man, Horizon : Zero Dawn, GOD OF WAR).La DualSense tout en Black a également pointé le bout de son nez sur Twitter.Si certains ont du mal avec le fait qu'aucun élément ne ressorte sur la variante Black, un internaute propose le modèle ci-dessous.On a même droit à un modèle dédié à la Xbox 360, ainsi qu'à des coloris "souvent proposés mais dont personne ne veut".De la sobriété.On a également vu passer ces deux modèles.On rappelle que la sortie de la PS5 est toujours programmée pour la fin de cette année.