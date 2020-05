Minecraft : le nombre de ventes et quelques autres chiffres dévoilés, c'est hallucinant

Minecraft ? Oui, on connait. À vrai dire, il y a fort à parier que vos parents, vos cousins, votre prof de français ou votre inspecteur des travaux finis le plus proche en aient déjà entendu parler également : pour ainsi dire, le jeu de Mojang, studio qui vient d'ailleurs de faire peau neuve avec un "nouveau" nom , est l'un des plus influents que l'histoire du Dixième Art n'ait jamais connu. On évitera donc de faire les présentations et passera donc à l'essentiel : de nouvelles données communiquées par Microsoft, heureux propriétaire de la société suédoise depuis 2014. En 2016 , nous vous annoncions que Minecraft s'était ainsi vendu à 100 millions d'exemplaires, un cap ultra-symbolique que très peu de titres ont franchi à ce jour. Quatre ans plus tard, donc, l'iconique soft multi-générationnel vient de franchir la barre des... 200 millions de ventes. C'est bel et bien le jeu le plus vendu du monde devant Tetris (170 millions de preneurs), GTA 5 (120 millions) et Wii Sports (presque 83 millions).Particulièrement fier, Microsoft annonce aussi d'autres chiffres vertigineux : 126 millions d'utilisateurs actifs, 100 milliards de vues sur YouTube en 2019 ou 50 millions de téléchargements pour le contenu éducatif mis en place en mars 2020. Des scores qui risquent d'être imbattables pendant encore un bout de temps.