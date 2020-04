Minecraft : 130 000 joueurs sont en train de recréer la Terre à l'échelle 1:1 dans le jeu

Cette période de confinement est sans doute un drame pour l'Humanité, mais elle permet néanmoins à certaines personnes de se montrer créatif et de se lancer des défis absolument fous. C'est en effet le cas d'un certain PippenFTS, un YouTubeur spécialisé dans Minecraft, qui a lancé il y a quelques jours ce projet insensé de recréer la planète Terre à l'échelle 1:1 dans le jeu ! L'idée est d'abord apparue après avoir posté une vidéo sur sa chaîne YouTube , expliquant qu'il avait réussi à recréer le globe terreste dans sa totalité à l'échelle exacte 1:1. Pour ce faire, PippenFTS s'est appuyé de deux mods bien connus de la communauté Minecraft : Cubic Chunks et Terra 1 to 1. Le premier permet au joueur de dépasser les limites habituelles imposées sur les cartes du jeu, étirant à l'infini la hauteur et la profondeur.

Le second mod, Terra 1 to 1, va encore plus loin puisqu'il permet de récupérer des données géographiques et géologiques de n'importe quelle source pour les intégrer par la suite dans le jeu. PippenFTS a ainsi télécharger les données fournies par Google Maps, qu'il s'agisse de la cartographie (routes, bâtiments, types de sol), mais aussi le climat présent dans chaque zone de la Terre. Résultat, on obtient un résultat incroyable, proche de la réalité à l'exception que tout est représenté par le biais de briques Minecraft. Mais afin que son projet ultime aille jusqu'au bout de son défi, le jeune YouTubeur a ouvert un Patreon et un serveur Discord sur lequel il invite tous les joueurs Minecraft à se joindre à sa quête absolument folle de reproduire à l'identique toutes les villes de chacun des pays de cette planète bleue.



Bien sûr, la communauté Minecraft a répondu en masse et en un peu plus de 15 jours, ce sont pas moins de 130 000 joueurs qui ont rejoint le défi fou de PippenFTS. Et mise en quarantaine oblige, le projet semble avancer relativement vite, au point que le YouTubeur a publié une deuxième vidéo le 4 mars dernier où il dévoile les différentes créations en cours. Chaque participant choisit sa propre zone qu'il doit reproduire de la manière la plus réaliste possible. Toutes les structures créées par l’homme, à savoir les villes, les tours, les cathédrales, les chemins de fer, les musées, les théâtres, les parcs et les gratte-ciels, tout doit être représentés à l'identique. PippenFTS prend son projet tellement à coeur qu'il a mis en place un comité d'examen qui s'assure de la qualité des travaux réalisés par chaque participant, se donnant le droit de demander d'améliorer les créations si besoin est.





Un tel projet est tellement colossal qu'il se murmure qu'il faudra plusieurs dizaines d'années pour qu'il aboutisse. Mais le YouTubeur ne désespère pas, il espère même voir le résultat de son vivant. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.