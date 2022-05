Minecraft : un DLC "Angry Birds" annoncé en vidéo, c'est cocasse

Toujours aussi active, la communauté Minecraft (qui comptait 141 millions de joueurs à la date arrête d'octobre 2021) va pouvoir profiter d'un nouveau DLC puisque Mojang vient d'annoncer l'arrivée d'une expérience Angry Birds dans le jeu. Dès maintenant, il est en effet possible de profiter d'une nouvelle map dans laquelle il va falloir sauver les oeufs de ces oiseaux super énervés. A chaque oiseau sauvé, ce dernier deviendra un personnage jouable et permettra du coup de profiter de leurs compétences distinctes. Bien évidemment, les fameux lance-pierres seront de la partie et ils seront fort utiles pour se déplacer rapidement à travers la carte et accéder à des plateformes a priori inaccessibles. A noter que le prix du DLC Angry Birds est affiché à 1 340 Minecoins. Place au trailer maintenant.