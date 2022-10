Minecraft : une map spéciale créée pour détecter les signes de dyslexie, voici comment ça fonctionne

Souvent diabolisé et pointé du doigt par des instances ignorantes, le jeu vidéo peut également préventif de certaines maladies ou autres handicaps. Pour l'association Puissance Dys, c'est aujourd'hui une certitude, surtout depuis qu'elle a collaboré avec BETC pour élaborer une carte spéciale dans le jeu Minecraft, afin de détecter les signes de dyslexie. C'est Markus Persson, lui-même dyslexique, en coopération avec la neuropsychologue Béatrice Sauvageot, qui se sont chargés de concevoir cette map baptisée "Mindcraft" et dont le but est d'identifier de façon ludique les signes de dyslexie chez les joueurs. Selon des chiffres donnés par l'association, 38% des joueurs de Minecraft (qui comptabilise 140 millions de joueurs actifs aujourd'hui) sont touchés par ce handicap, et certains d'entre eux ne le savent pas encore. En France, on compte 7 millions de personnes dyslexiques et c'est pour la journée nationale des Dys ce lundi 10 octobre (10/10) que l'idée est venue de présenter cette carte unique en son genre.

En gros, sur cette carte "Mindcraft", il y a 4 zones dans lesquels des défis sont proposés aux joueurs, le but étant d'aider un personnage répondant au nom de Charlie à passer une batterie de tests et trouver son chemin dans un labyrinthe. Pour la neuropsychologue Béatrice Sauvageot, l'objectif est de faire de ce handicap une force, en inversant les rôles et redonnant surtout un manque de confiance en soi qui s'est perdu, ou qu'ils n'ont jamais eu. Pour Mathieu Nevians, directeur de création de BETC, cette map spéciale a aussi pour vocation de mettre un nom sur des situations bloquantes qui peuvent paraître anodines dans le quotidien de tous les jours, alors qu'il peut effectivement être dû à un trouble lié à la dyslexie.

Nous nous sentons souvent démunis face aux blocages de nos enfants dans la vie de tous les jours. De mon côté, c’est grâce à l’association Puissance Dys que j’ai appris non seulement que mon fils avait ce trouble de l’apprentissage mais que j’en étais également atteint sans le savoir ! C’est en ce sens que je trouve l’expérience Mindcraft particulièrement importante pour sensibiliser le plus grand public sur la dyslexie et se mettre dans la tête d’un dyslexique dans le dédale du labyrinthe de leur cerveau. C’est un outil idéal pour découvrir son super pouvoir mais aussi pour s’amuser !







Voilà de quoi permettre aux détracteurs du jeu vidéo de revoir certaines de leurs positions.