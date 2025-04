Minecraft : le film est parti pour taper le milliard au box office, un succès qui s'explique facilement

Au cinéma depuis le 2 avril en France, Minecraft le film a déboulé dans les salles américaines deux jours plus tard, et depuis, c'est le raz-de-marée. Avec 301 millions de dollars enregistrés en un week-end dans le monde, le film de Warner Bros se hisse aussitôt dans le top du box office mondial, devenu en prime le deuxième meilleur lancement de l'année 2025. Sur le marché domestique nord-américain, le film réalisé par Jared Hess a généré un total de 157 millions de dollars, soit un score supérieur à celui du film Super Mario Bros et ses 146 millions de dollars sur la même période. C'est évidemment un soulagement pour Warner Bros qui essuie pas mal d'échecs depuis quelques mois, mais Minecraft va lui permettre sans doute de combler les trous, puisque le film est bien parti pour aller chercher le milliard au box office mondial.



« C'est d'ores et déjà le plus gros score de 2025 et la plus grosse performance pour un film Warner depuis 2023. Il franchira le milliard de dollars de recettes mondiales assurément », affirme Éric Marti, directeur général de Comscore France (institut de mesure et d'analyse des entrées en salle) avant d'ajouter : « Il est encore trop tôt pour parler de phénomène, mais c'est un vrai gros succès aux États-Unis et dans le monde. Minecraft confirme que Super Mario Bros n'était pas une anomalie et que Hollywood a trouvé la formule pour fabriquer des adaptations de jeu vidéo à succès. »



On l'a déjà souligné à de nombreuses reprises, mais les adaptations de jeux vidéo au cinéma ou en série télé est devenue la nouvelle poule aux oeufs d'or de Hollywood, au détriment des films de super-héros, complètement laissés pour compte depuis quelques années. Le succès de ces films, comme de Minecraft, s'explique par le public visé, très jeune évidemment, et qui n'hésite pas à jouer de trend sur les réseaux sociaux, notamment TikTok pour faire croître un intérêt global. Combien de vidéos où l'on peut voir un public en furie, jetant des paquets de pop-corn en l'air lorsque leur personnage préféré sorte des phrases issues du jeu vidéo ? C'est aussi ça la force d'une communauté, biberonnée aux jeux vidéo, à Internet également et aux réseaux sociaux.