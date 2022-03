Minecraft s'associe avec Lacoste, voici le trailer officiel de la collaboration

Les collaborations entre le jeu vidéo et les marques de vêtements se sont multipliés au cours des 10 dernières années, et aujourd'hui, Lacoste et le jeu Minecraft sont fiers de nous annoncer travailler ensemble pour mettre en place une collection de prêt-à-porter, mais également du contenu inédit pour le jeu Minecraft. En gros, les joueurs qui se connecteront au jeu pourront accéder à Croco Island, une carte inspirée de l'univers de Lacoste et d'ores et déjà disponible. Au-delà de pouvoir contempler un crocodile géant au beau milieu de la map, on pourra aussi se balader dans des magasins Lacoste pour acheter plein de choses, mais également découvrir des lieux iconiques à la marque française comme des terrains de tennis avec terre battue. Des mini-jeux ont également été déployés comme la possibilité de faire du Parkour, ou faire des exercices d'entraînement au tennis.Dans la vraie vie, les boutiques Lacoste proposent dès maintenant une collection spéciale Printemps-Été 2022 avec des polos, des bermudas, des pulls, des sac à dos et même des bananes à l'effigie de cette collaboration atypique où le crocodile Lacoste s'affiche sous son rendu pixellisé. Les prix ne sont clairement pas donnés, et vous pouvez avoir un aperçu sur cette page.