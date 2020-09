Minecraft : le jeu bientôt compatible avec le PS VR, la mise à jour qui fait plaisir

Après s'être proposé sur un joli nombre de supports, Minecraft continue de s'étendre sur des plateformes de tous les horizons : en l'occurrence, on parle ici du fameux PlayStation VR puisque le célèbre jeu de Mojang sera bel et bien compatible avec l'accessoire de Sony dans les prochains jours.



Une mise à jour sera effectivement déployée sur PS4 "dans le mois de septembre" : on ne dispose pas encore de date de sortie ni plus de précisions sur le gameplay - pourra-t-on jouer avec les PS Move ? - mais l'ajout sera totalement gratuit... et c'est déjà pas mal.



Malheureusement, aucun trailer n'est encore à déclarer mais l'on imagine que les développeurs ne devraient pas tarder à communiquer davantage sur le sujet.