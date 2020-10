Minecraft : le film en live-action ne sortira pas à l'heure, c'était prévisible

Faire un film Minecraft, en voilà une idée saugrenue (et encore, dîtes-vous que Tetris va aussi faire l'objet d'une grosse adaptation cinématographique). Pourtant, le projet est bel et bien en préparation : il sera réalisé par Peter Solett, auteur d'Une Nuit à New-York ou Freeheld, et contera l'histoire d'une bande d'adolescents en quête pour sauver l'Overworld de l'Ender Dragon. Et si jamais vous en doutiez, oui, il s'agira bien d'un long-métrage en live-action, avec de vrais acteurs, donc.Bref, il n'y a encore pas si longtemps , on apprenait que ce Minecraft arriverait sur grand écran le 4 mai 2022 : seulement voilà, c'était sans compter sur la deuxième vague douloureuse de COVID-19 et la sortie du film se voit repoussée... à une date indéterminée. Une tendance à laquelle on commence à s'habituer sérieusement, ne serait-ce que pour cette année puisqu'après l'échec commercial de Tenet, 007 Mourir Peut Attendre vient d'être repoussé pour la deuxième fois ainsi qu'une ribambelle d'autres. C'est dur mais il va falloir avec.