Minecraft : une immense bibliothèque pour lutter contre la censure de la presse, le coup de maître

Les capacités de Minecraft ne sont plus à prouver depuis longtemps et, malgré tout, le jeu de Mojang continue de réaliser des exploits. Le dernier en date, tout fraîchement dévoilé, s'appuie sur une volonté humanitaire sans précédent et est directement organisé par Reporters Sans Frontières. Mais qu'est-ce qu'un tel organisme, aussi célèbre, viendrait faire dans le cultissime monde cubique ? Sur le papier, c'est simple : il s'agit de lutter contre la censure de la presse dans les régimes dictatoriaux en construisant une immense bibliothèque, libre d'accès, truffée de livres interdits sur certains territoires.







Si certains gouvernements peuvent avoir un contrôle total sur l'information et ses différents flux, impossible en revanche d'avoir la main mise sur un jeu comme Minecraft dont l'univers et la communauté continuent de s'étendre et de se proposer aux quatre coins du globe. Ainsi, The Uncensored Library abrite pas moins de deux-cent ouvrages réels entièrement retranscrits en son sein - d'autres arriveront prochainement - comprenant des articles de journalistes persécutés, emprisonnés ou exécutés par les régimes totalitaires.



Construit par la team Blockworks et ses dix-huit "ouvriers" chevronnés, la bibliothèque aura demandé pas moins de trois mois de travail et quelque 12,5 millions de blocs, rien que ça. Sectorisé en fonction des pays, le bâtiment abrite également d'impressionnantes œuvres dédiées à la liberté d'expression, dans le but de sensibiliser ces populations bien moins chanceuses que nous ne pouvons l'être, quoique l'on pense sur la situation sociétaire actuelle.



Depuis sa mise en lumière, The Uncensored Library fait beaucoup parler de lui, et à juste titre : Reporters Sans Frontières prévoit l'aménagement de nouvelles pièces au sein de l'édifice qui accueilleront des dizaines et des dizaines d'autres précieux livres. Une belle manière de manifester l'étendue des capacités du jeu vidéo, au grand dam de ses nombreux pourfendeurs. Remarquable.





Un site internet officiel a d'ailleurs ouvert ses portes, disponible à cette adresse