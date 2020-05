Mojang : le studio derrière Minecraft fait peau neuve, de nouveaux jeux en vue ?

Difficile de percer davantage que Mojang, studio iconique fondé en 2009 par un certain Notch, auteur de Minecraft : en onze ans, la firme suédoise s'est imposée comme l'une des plus influentes du marché avec son très populaire jeu de construction communautaire et quelques spin-off bien sentis. Après toutes ces années d'activité, il semblait essentiel pour l'entreprise de faire peau neuve en s'offrant un nouveau nom et un nouveau logo : faites donc de la place à... Mojang Studios.Bon, certes, cela ne diffère pas beaucoup de la dénomination originale et l'on continuera malgré tout de l'appeler "Mojang" mais cette mutation témoigne de la volonté des développeurs à évoluer et, sans doute, proposer d'autres projets à l'avenir. Toujours aux aguets des moindres indices, même quand ils n'en sont pas, les internautes n'auront pas manqué de souligner qu'à la quarante-deuxième seconde du trailer ci-dessous, les mentions "New Game 1" et "New Game 2" font discrètement leur apparition sur le tableau de bord de la machine : forcément, il n'en fallait pas plus pour soupçonner le développement de deux nouveaux titres... Un avis sur la question ?