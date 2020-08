Halo Infinite : une sortie en plusieurs temps fut imaginée, avoue Phil Spencer

à la sortie de Halo qu'ils auraient souhaité".

Il s'agit d'une amère déception pour tous les fans de Halo Infinite : le jeu a finalement été repoussé pour convenir dignement aux attentes qualitatives de chacun. Un mal pour un bien diront certains comme, à tout hasard, Phil Spencer : le patron de la branche Xbox s'est effectivement exprimé à ce sujet au micro de Gary Whitta, dans le podcast Animal Talking, et l'homme pense qu'un retard était "la bonne décision à long terme".Plus intéressant encore, l'Américain déclare qu'un autre plan fut imaginé : celui de découper Halo Infinite en plusieurs parties pour une publication étalée dans le temps. Bien qu'évoquée en interne avec 343 Industries, cette stratégie n'a finalement pas été retenue (et c'est sans doute mieux), celle-ci ne correspondant pas "Microsoft préfère visiblement livrer un produit entier et fini : on espère que le lancement de la Xbox Series X, prévue en novembre , n'en sera pas trop persécuté.