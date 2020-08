Xbox Series X : une fuite précise la date de sortie de la console

Hier, Microsoft a officiellement annoncé que la Xbox Series X allait sortir au cours du mois de novembre 2020, mais sans en dévoiler le jour. Aujourd'hui, une fuite qui semble issue de chez un revendeur dévoile cette info. Notre confrère Tom Warren de The Verge vient de publier une photo qui lui a été envoyée par un revendeur. L'image montre un carton de manettes Xbox Series X dont un scellé mentionne que l'objet ne doit pas être ouvert avant le 6 novembre 2020. On imagine donc sans peine que cette date coïncide avec la sortie de la console next gen' de Microsoft. De plus, en allant jeter un oeil à la manette qui a fuitée sur internet il y a quelques jours, on remarque que la date d'expiration de la garantie d'un an est le 5 novembre 2021, ce qui coïncide avec une commercialisation à partir du 6 novembre.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L