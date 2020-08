Xbox Series X & Xbox Series S : un utilisateur a déjà la manette, il en fait un unboxing en vidéo

Hier, de premiers clichés de la manette de la Xbox Series X et de sa boîte sont apparus en ligne, officialisant l'existence de la Xbox Series S au passage. Aujourd'hui, on vous propose d'en découvrir l'unboxing vidéo. Le périphérique a été acheté simplement via un site marchand qui semble avoir mis en vente ses stocks un peu prématurément. Mieux, officiellement, Microsoft n'a toujours pas officialisé l'existence de cette manette blanche, puisque seule la déclinaison noire a été annoncée. Selon les dernières indiscrétions, la Xbox Series S pourrait d'ailleurs être officialisée d'ici quelques semaines.