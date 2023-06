Xbox Series X : Microsoft augmente le prix de sa console et s'aligne sur la PS5

C'était évidemment trop beau pour être vrai. Si Microsoft a longtemps fait croire qu'il allait protéger le consommateur de l'inflation, le constructeur américain vient officiellement de céder, en annonçant une augmentation de tarifs de sa Xbox Series X, mais aussi de l'abonnement du Xbox Game Pass. A partir du 1er août 2023, le prix de la Xbox Series X va donc s'aligner sur celui de la PS5 et passer de 499,99€ à 549,99€. Quant au Xbox Game Pass, dès le 6 juillet prochain, il va passer de 9,99€ à 10,99€, soit une augmentation légère de 1€, ce qui reste évidemment raisonnable. L'augmentation sera en revanche plus significative pour ll'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui passera de 12,99€ à 14,99€ l'abonnement mensuel.Pour expliquer l'augmentation de ses tarifs, Kari Perez, responsable de la communication chez Xbox, explique avoir "maintenu ses prix pendant de nombreuses années et qu'ils sont réajusté afin de refléter les conditions de concurrence sur chaque marché". Elle précise cependant que "ces nouveaux tarifs de ne pas liés à l'accord conclu avec Activision Blizzard et sont destinés à s'adapter aux conditions du marché local". Evidemment, avec une telle concurrence et une inflation qui est plus ou moins accepté dans la conscience collective, il fallait être naïf pour penser que Microsoft allait conserver ses tarifs d'origine. Business is business comme on dit.