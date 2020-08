Xbox Series S : vers une officialisation prochaine ? des infos qui sèment le doute

Alors que la totalité de la communication de Microsoft s'est axée autour de la Xbox Series X, les choses pourraient bien changer d'ici peu. La raison ? Selon la rumeur, la Xbox Series S serait sur le point d'être officialisée. Connue sous le nom de projet Lockheart, cette machine devrait disposer d'une puce moins puissante (3 TFLOPs au lieu des 12 de la X), et être dépourvue de lecteur optique, afin d'être disponible à un tarif bien plus abordable. Néanmoins, bien que rien n'ait été annoncé, une manette Xbox Series X/S a récemment fuité sur internet , et selon la rumeur, on pourrait avoir droit à des infos officielles sous peu.

Selon les informations de Jeff Grub (VentureBeat), Microsoft devrait enfin dévoiler sa nouvelle machine au monde d'ici trois semaines. Reste à voir si tout ceci s'avérera véridique, et si on pourra enfin en savoir plus sur l'offre abordable de la firme de Redmond et en particulier sur les prix des différentes machines.