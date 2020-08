Xbox Series S : la Lockheart mentionnée sur le packaging d'une manette ?

Bien que Microsoft n'ait toujours pas officialisé sa Xbox Series S, la rumeur prend de l'ampleur, et on découvre aujourd'hui des éléments troublants, puisque des photos d'une boîte de manette mentionnent la machine. Bien sûr, sans pouvoir attester de la véracité de ces clichés, tout ce qui suit est à prendre avec les pincettes de rigueur. Des images d'une manette blanche de la Xbox Series X (une couleur qui n'a pas été officiellement annoncée) ont en effet fuitées sur les réseaux sociaux, et d'après nos confrères de The Verge, ces dernières seraient tout à fait authentiques. Selon les dire de celui qui a mis ces clichés en ligne, la manette a été achetée normalement via un site de vente en ligne. Il faut avouer qu'elle semble effectivement être rigoureusement identique au modèle présenté par Microsoft pour sa Xbox Series X. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que la boîte de ce pad explique que le périphérique est compatible "Xbox Series X / S" en plus de marcher sur iOS, Android et PC.

La version plus abordable de la Xbox Series X semble donc une réalité, et selon la rumeur, les studios de développement auraient déjà en leur possession les devkits de cette machine encore secrète. Selon les chiffres qui circulent, cette machine ne disposerait que de 4 téraflops de puissance de calcul, soit trois fois moins que la Series X. Néanmoins, cette machine devrait disposer de la plupart des features qu'on attend de la next gen', à savoir un SSD rapide, et la possibilité de profiter du Ray Tracing.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) 9 août 2020