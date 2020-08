Xbox Series X : Microsoft précise la date de sortie de la console

Dans un article posté sur le site officiel de Xbox, Will Tuttle, Rédacteur en Chef d'Xbox Wire, a enfin précisé la fenêtre de sortie de la Xbox Series X. La machine décrite par la firme de Redmond comme la plus puissante console de jeu vidéo jamais construite va donc débarquer dans le commerce au cours du mois de novembre 2020, sans que le jour n'ait été précisé. Dans l'article, il est précisé que la machine disposera d'un catalogue de jeux garni de plusieurs milliers de titres grâce à la rétrocompatibilité, sachant que 100 références seront spécifiquement optimisées pour la Xbox Series X. 50 jeux cross-gen seront également disponibles, avec des features spécifiques sur la machine next gen' de Microsoft. Enfin, le constructeur rappelle que plusieurs exclusivités console sortiront via le Game Pass à l'image de Scorn, The Medium ou encore Tetris Effect : Connected. De plus, 40 jeux à succès seront également optimisés pour tirer profit de la puissance de la Xbox Series X à l'image de Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps et bien d'autres.