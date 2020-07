Gran Turismo 7 : une sortie en décembre ? C'est ce qu'affiche un revendeur

Lors de son fameux show consacré à la PlayStation 5, Sony a frappé fort avec l'annonce de Gran Turismo 7, appuyée d'un trailer et d'une démo de gameplay en 4K/60FPS, ray tracing à l'appui : autant dire que l'on est particulièrement pressé d'en voir plus et, à n'en pas douter, Sony garde ses cartouches pour le prochain State of Play, dont la date aurait d'ailleurs été dévoilée par un insider. En attendant plus d'informations sur le titre de Polyphony Digital, une photo diffusée sur ResetEra nous met la puce à l'oreille : celle-ci a été prise chez un revendeur français (ou tout du moins francophone, dont le nom n'est pas connu), lequel affiche une sortie du jeu de courses pour... décembre 2020.Le marchand aurait-il fait fuiter une information confidentielle ? C'est possible. Néanmoins, la théorie d'une simple erreur ou d'une estimation hasardeuse n'est pas non plus à écarter, loin de là puisque la bourde est assez récurrente du côté des magasins : toujours histoire de contrebalancer, ce ne serait pas la première fois que Sony sortirait un Gran Turismo pour Noël puisque le sixième opus avait justement débarqué un 6 décembre, en 2013.D'un autre côté, il serait dommage de ne pas avoir la précieuse simulation automobile au line-up de la PS5 elle-même, dont la mise sur le marché pourrait bien se faire en novembre à en croire pas mal d'indiscrétions. Vite, que le constructeur clarifie la situation...