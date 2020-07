PS5 : la date et l'horaire du prochain State of Play dévoilés ?

Roberto Serrano, qui fut l'un des premiers à évoquer le State of Play du mois de juin, croit savoir que Sony Interactive Entertainment fixera un prochain rendez-vous le 6 août à 22 heures. C'est en tout cas ce qu'il affirme sur Twitter, en précisant que l'événement sera consacré à la PS5. Cette nouvelle rumeur rejoint celle relayée par le journaliste Tom Phillips début juillet : notre confrère d'Eurogamer indiquait en effet que le constructeur japonais entendait contrer le Xbox Games Showcase de Microsoft (qui n'avait pas encore été annoncé), histoire de ne pas laisser son rival occuper l'espace médiatique.



Toujours d'après Tom Phillips, Sony Interactive Entertainment aurait gardé quelques cartouches sous le coude, et d'autres jeux - à la fois first et third party - devraient être annoncés lors de ce State of Play estival. Le retour tant attendu de la licence Silent Hill aura-t-il lieu à cette occasion ? Quoi qu'il en soit, jamais cette période - habituellement propice au farniente - n'aura été aussi riche en actualité. L'annulation de l'E3 2020 et l'arrivée prochaine des consoles next-gen n'y sont pas étrangères.





L'insider