Gran Turismo 7 : le jeu exploitera toutes les spécificités de la PS5, quelques exemples croustillants

Gran Turismo 7 va bénéficier de presque toutes les améliorations technologiques de la PlayStation 5. Les temps de chargement ne seront rien par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. En vue cockpit, la 3D audio permettra d'entendre le rugissement tonitruant d'une Ferrari derrière ou devant vous, et vous pourrez reconnaître la différence avec le bruit d'une Maserati.

En conduisant la voiture avec la DualSense, vous aurez dans les mains une sensation différente en fonction de s'il s'agit du tarmac lisse et ondulé d'un circuit ou d'une piste de cailloux graveleuse. Appuyer sur un accélérateur doux sera très différent de presser une pédale de frein rigide, ou même une palette de vitesse.

Avec plus de quatre millions de vues en quelques jours, le trailer de Gran Turismo 7 fait sans aucun doute partie des jeux les plus attendus de la prochaine génération : Simon Rutter, vice-président de la branche business de PlayStation Europe, s'est tout logiquement permis de rajouter sa pierre à l'édifice lors d'une interview avec The Guardian . Et selon lui, la nouvelle production de Polyphony Digital exploitera l'ensemble des spécificités uniques de la PS5. Bien évidemment, il enchaîne rapidement avec la DualSense, la nouvelle manette de la console. Pour rappel, celle-ci s'appuiera de vibrations haptiques ultra-précises ( capables de faire ressentir des gouttes de pluie , par exemple) et de gâchettes adaptatives, dont la dureté dépendra des actions demandées dans un jeu vidéo. Il s'agit effectivement d'une tonne de détails difficiles à représenter dans un trailer et qui ne peuvent que se ressentir une fois le jeu lancé, manette en mains. Rappelons que Gran Turismo 7 usera également du RTX pour des reflets de lumière particulièrement réalistes, comme nous le démontrait d'ailleurs cette vidéo comparative entre le soft et son prédécesseur Gran Turismo Sport dont nous vous parlions ce matin On ne sait pas encore quand sortira GT7 mais beaucoup l'espèrent pour la fin d'année 2020, au sein du line-up de la PS5. Il faut dire que ce serait une belle arme face à Microsoft qui, lui aussi, disposera de très gros hits comme un certain Halo Infinite.