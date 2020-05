PS5 : la pluie sera ressentie précisément grâce aux vibrations haptiques de la manette !

Si tous les regards sont tournés vers Sony dans l'attente d'une présentation officielle de la PS5, le constructeur a déjà mis en lumière l'architecture système de sa machine et même dévoilé la DualSense , la manette qui succèdera à la populaire DualShock 4. S'appuyant d'un design qui sort définitivement des clous, l'objet n'a pas manqué de faire réagir et continuera les surprises grâce àEt selon Mike Bithell, derrière Thomas Was Alone, ce nouveau pad permettra de transmettre des sensations physiques inédites. C'est dans la dernière édition du podcast "Play, Watch, Listen", auquel le développeur a participé aux côtés d'autres figures connues comme Troy Baker ou le compositeur Austin Wintory, qu'il s'est laissé allé à une déclaration croustillante : On imagine qu'il s'agirait donc, une cascade, une douche ou quoi que ce soit d'autres. Cette annonce par Bithell, qui ne sera malheureusement pas étoffée pour cause de contrat de confidentialité, fut occasionnée par une discussion sur l'Unreal Engine 5 : récemment, Epic Games a effectivement dévoilé son nouveau moteur à l'aide d'une splendide démo tournant sur PS5, dans laquelle était présentée la spatialisation poussée des sons. Ni une, ni deux, le développeur a sauté sur l'occasion pour faire sa petite confidence sur cette prochaine manette, dont il semble apprécier les performances. Selon un insider , la PlayStation 5 pourrait être mise en lumière lors d'un événement au début du mois de juin prochain :Bien entendu, nous ne manquerons pas d'être aux aguets afin de vous prévenir de la moindre nouvelle bribe d'information.