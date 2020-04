PS5 : le reveal prévu le 4 juin ? C'est ce qu'avance un journaliste

Doucement mais sûrement, Sony lève le voile sur sa PS5 qui continue inlassablement d'alimenter les débats d'internet. Nous avons d'abord eu droit à un logo (devenu le post gaming le plus liké de l'histoire d'Instagram ) puis à la présentation de l'architecture système , mais son design demeure néanmoins absent : quand saurons-nous à quoi ressemble la bête ? Et ses menus ? Et encore plus important... Ses jeux ?Si tous les regards sont tournés vers le géant japonais dans l'attente d'une annonce quelle qu'elle soit, d'autres insiders tendent visiblement à lui couper l'herbe sous le pied.Le journaliste ne clame pas ses sources - on imagine qu'étant donné l'importance de son média, ce dernier en dispose de solides - etBien évidemment, l'erreur est humaine et si le journaliste a raison, soulignons l'importance du mot "actuellement" : étant donné la situation sanitaire plus que compliquée et, pire, changeante au fil des jours,Il n'y a plus qu'à patienter sagement pour que le constructeur bouge le petit doigt et, d'ailleurs, nous vous proposons de vous rabattre sur ces designs non officiels mais particulièrement crédibles de la PS5, inspirés à partir de la manette DualSense. C'est toujours ça à se mettre sous la dent.