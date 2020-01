Le logo PS5 est le post gaming le plus liké de l'histoire d'Instagram, Sony déjà en pole-position

Durant le CES 2020 de Las Vegas, Sony a officialisé ce qui sera le logo de sa PlayStation 5 : si le constructeur s'est immédiatement vu moquer à cause de la ressemblance fragrante de l'emblème avec celui de la PS4 (et même de la PS3), force est de constater que la stratégie marketing du géant japonais s'avère pertinente.En un clin d'œil, le logo PS5 s'avère effectivement reconnaissable d'entre mille, s'appuyant sur des codes déjà connus du grand public et s'inscrivant dans une logique implacable, celle d'une grande famille estampillée PlayStation et de son design historique. À vrai dire, les retombées sont d'ores et déjà stratosphériques puisqu'en publiant le logo depuis son compte officiel, la firme vient de réaliser... le post gaming le plus liké de l'histoire d'Instagram. Juste ça. Avec quelque 5 millions de likes en deux petits jours (et ce n'est évidemment pas terminé), l'image sur fond noir et sa mention "Welcome to 2020." est on ne peut plus simple, puissante et autoritaire : Sony rentre dans la course et semble déjà la mener. Du moins, d'un point de vue communication puisqu'il reste encore bien des cartes à jouer, d'autant plus que Microsoft s'est construit un bagage particulièrement solide avec l'acquisition de plusieurs studios talentueux ainsi qu'une machine résolument puissante. La guerre des consoles peut désormais reprendre.