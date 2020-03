PS5 vs Xbox Series X : on peut enfin comparer techniquement les deux consoles, qui a la plus grosse ?

825 GB en SSD, Sony se rattrape avec une bande passante à 448GB/s, ce qui est quasiment 4 fois supérieure à la PS4 classique. On note enfin le retour d'un lecteur Blu-ray 4K, chose qui avait été stupidement retiré de la PS4 Pro au moment de sa sortie. Evidemment, sur les 60 minutes que Mark Cerny a passé à s'adresser aux développeurs et autres techniciens dans un langage qui a perdu bon nombre de viewers, on a appris d'autres fonctionnalités de la PS5. Laissez-nous d'ailleurs digérer cette conférence ultra technique, de faire appel au cerveau fumé de Damien Greffet, et on mettra à jour cette news forcément très intéressante.

Le COVID-19 a peut-être eu la peau de la GDC 2020 (qui a été purement et simplement annulée je vous le rappelle), Sony n'a pas pour autant manqué de parler directement aux développeurs en ce mercredi 18 mars 2020, sous ambiance de confinement total. Et en l'absence de scène véritable à San Francisco, le constructeur japonais a donc organisé un événement online relayé sur la chaine YouTube PlayStation où Mark Cerny a bien entendu pris la parole. Architecte en chef de la PlayStation 4, ce dernier a de nouveau été sollicité pour créer toute la structure de la PS5, dont les specs techniques étaient bien entendu attendues.Il faut dire que Microsoft a déjà commencé à communiquer de façon massive et régulière autour de sa future Xbox Series X, et les rumeurs annonçaient déjà une console puissante, avec ses 12 Téraflops révélés. Du coup, le monde du jeu vidéo se posait la question : la PS5 sera-t-elle aussi puissante que la machine de Microsoft ? Sur le plan purement technique, non puisque la console de Sony affiche 10,28 Téraflops, mais elle affiche un véritable saut générationnel avec la PS4. D'ailleurs, l'un des aspects sur lequel Mark Cerny a insisté en début de conférence, c'est la présence des disques durs SSD qui permettra de supprimer les temps de chargement. Une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo.En revanche, si le stockage interne de la PS5 déçoit avec seulement