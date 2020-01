PS5 : Sony explique pourquoi le logo ressemble à celui de la PS4, encore des grosses annonces à venir

Une fois n'est pas coutume, Sony Interactive Entertainment se fait méchamment troller depuis la présentation du logo de la PS5, ce dernier ressemblant quasiment comme deux gouttes d'eau à celui de la PS4. Interrogé par Business Insider Japan , le président Jim Ryan a justifié le choix du constructeur japonais. "Il est important que les consoles s'inscrivent dans la continuité de la marque PlayStation, a-t-il indiqué. Dès qu'une personne voit ce logo, elle doit se dire : 'C'est PlayStation'. Avec plus de 100 millions de possesseurs de PS4 dans le monde, il existe une immense communauté. On se doit de répondre à leurs attentes, de les captiver, et de faire en sorte qu'ils restent attachés à la marque." Une philosophie qui n'est pas sans rappeler celle de Microsoft qui souhaite aussi établir une uniformité au sein de la division Xbox.Durant le même entretien, Jim Ryan a également fait comprendre que la PS5 allait faire l'objet d'autres grosses annonces. "A chaque fois qu'une nouvelle console sort, elle bénéficie d'un processeur plus puissant et de meilleurs graphismes, a-t-il indiqué. Si c'est évidemment quelque chose d'attrayant, il faut également proposer des fonctionnalités propres à la console. Nous avons déjà évoqué la présence du SSD. Proposer des temps de chargements quasiment inexistants représente une évolution majeure. Pareil pour l'audio 3D ainsi que la manette haptique : lorsque vous les essaierez, vous serez surpris par les changements qu'ils apportent. Jouer à Gran Turismo avec la manette de la PS5 offre une expérience totalement différente. Si le jeu fonctionne parfaitement avec le modèle actuel, vous ne pouvez plus revenir en arrière une fois que vous ressentez le type de revêtement sur lequel vous conduisez grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives."Avant d'ajouter : "Mais vous savez, il y a encore d'autres particularités dont dispose la PS5 et qui lui permettront de se démarquer des consoles précédentes. Ces 'grosses différences' n'ont pas encore été annoncées." En attendant d'en apprendre davantage sur le sujet, notons que Sony Interactive Entertainment ne laissera pas tomber ceux qui possèdent une PS4, d'autant qu'avec quelque 106 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa sortie en 2013, on se doute bien que la console s'est retrouvée au pied de nombreux sapins lors du dernier Noël. "L'offre demeurera importante", a d'ailleurs promis Jim Ryan. Avec The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima entre autres, il y aura de quoi faire effectivement.