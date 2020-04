PS5 : et si la nouvelle console de Sony ressemblait à ça ? Un designer se lance

Si l'on sait depuis un moment maintenant à quoi ressemble le kit de développement de la PS5, on ignore en revanche tout du design de la console. Nos confrères hollandais de Let's Go Digital ont donc fait appel aux services de Giuseppe Spinelli (alias Snoreyn) pour lui demander d'imaginer les courbes de la bête en se basant sur le kit de développement, la PS4 et le style de la manette DualSense.



Rien de tout ceci n'est donc officiel, mais ces ébauches ayant été réalisées par un designer professionnel conscient des réalités industrielles, on peut espérer que le résultat final n'en soit pas trop éloigné. A noter que Giuseppe Spinelli s'était déjà attelé à produire un concept 3D du kit de développement de la PS5.





Si les dernières rumeurs disent vrai, Sony devrait organiser une conférence consacrée à la PS5 au mois de mai. Peut-être que nous aurons enfin l'occasion de découvrir le design final de la machine. En attendant, on vous laisse avec les images ci-dessus qui, il faut bien l'admettre, ont de la gueule.