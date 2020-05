PS5 : Sony revient sur le traitement audio, l'immersion érigée en priorité

Kenichiro Yoshida,

Lors du reveal de la PS5 en mars dernier, Mark Cerny avait insisté sur le traitement audio avec, notamment, le Tempest Engine censé améliorer grandement l'immersion. Ce point a une nouvelle fois été soulevé par le président lors d'une réunion de travail chez Sony Interactive Entertainment. D'après lui, il s'agit d'une des principales forces de la console, surtout si l'on ajoute les fonctionnalités de la DualSense."L'audio est également une composante importante de l'immersion, a-t-il indiqué. En intégrant une puce customisée dédiée dans la PS5, nous sommes en mesure de proposer toutes sortes d'expériences sonores en 3D riches et pointues. Les joueurs peuvent entre des bruits tout autour d'eux. En combinant la vitesse de traitement, le retour haptique et l'audio, nous allons encore plus loin que sur PS4 et faisons de la PS5 une véritable console next-gen avec des expériences de jeu que nous ne pouvons pas offrir jusqu'à présent."Si la PS5 est en retrait en ce qui concerne les téraflops, plusieurs studios affirment en revanche que la console de Sony Interactive Entertainment est supérieure à la Xbox Series X dans d'autres domaines, notamment ceux moins palpables tels que le SSD. L'architecte de la machine n'en démord pas : c'est là qu'elle fera la différence. C'est ce que nous verrons à la fin de l'année.