God of War : bientôt l'annonce... d'un portage PC ? Un indice sème le doute

Il y a quelques semaines, on apprenait l'arrivée prochaine d’Horizon Zero Dawn sur PC : une première pour Sony qui, de façon tout à fait inédite, permettait à l'une de ses exclusivités (et propriétés) de débarquer sur une autre plateforme que la PlayStation. Forcément, ce revirement de politique nous mène à penser que d'autres hits suivront la tendance... et les regards sont aujourd'hui tournés vers le Jeu de l'Année 2018, nous avons nommé God of War.L'espoir nous est permis depuis le site officiel du jeu :C'est d'autant plus intriguant que les autres fiches des autres jeux Sony en profitent toujours ! Pour beaucoup, cela mène à penser que le géant japonais prépare le terrain en vue d'une arrivée sur ordinateurs : pour d'autres, cela pourrait s'agit d'une simple erreur technique mais, il est vrai, forcément remise en cause lorsque l'on connait les ambitions de la firme à étendre ses franchises un peu partout.Cela serait un geste malin de la part de Sony, faisant alors connaître God of War à un plus large public afin de le convier à venir sur PS5 pour God of War 2. Qui vivra verra, mais le plan se tient.