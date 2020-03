Horizon Zero Dawn : c'est officiel, le jeu va bel et bien débarquer sur PC !

Oui, je confirme qu'Horizon Zero Dawn arrivera sur PC cet été... D'autres informations seront annoncées de la part des nouveaux directeurs de Guerrilla très bientôt. Je pense qu'il est important de rester ouvert à de nouvelles idées pour introduire les gens dans l'univers PlayStation et leur montrer ce qu'ils peuvent manquer.

Et pour conforter peut-être quelques esprits, sortir un jeu AAA first-party sur PC ne veut pas nécessairement dire que tous arriveront également sur PC. Selon moi, Horizon Zero Dawn était particulièrement bien adapté à la situation.





Les rumeurs s'amplifiaient au fil des mois, les voici officialisées : oui, Horizon Zero Dawn va bel et bien sortir sur PC et c'est le président de Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, qui vient de le déclarer lors d'une interview accordée au PlayStation Blog anglophone. Ex-dirigeant de Guerrilla Games, l'homme connaît donc le jeu comme sa poche puisqu'il en était à la charge avant d'être promu à la tête de ce groupe iconique de Sony : il semble d'ailleurs particulièrement excité quant au portage, lui-même rêvé par de nombreux joueurs.Il s'agit d'un tournant historique dans l'histoire de Sony : Guerrilla Games (et ainsi la franchise Horizon) lui appartenant corps et âme, c'est la première fois que le géant japonais autorise l'une de ses exclusivités à fréquenter une autre plateforme. Alors, forcément, on se demande bien quelles autres softs majeurs pourraient faire de même. Ce à quoi le Néerlandais répond :Sortie en 2017 sur PS4, l'aventure fabuleuse et bien ficelée d'Aloy nous plonge dans un monde où les robots dominent et où l'humanité se voit quasiment réduite à l'âge de pierre. Fort d'une écriture remarquable, de graphismes somptueux et d'un gameplay au poil, le jeu avait remporté les faveurs de la presse et du public : son arrivée sur PC est donc particulièrement émoustillante et devrait, qui plus est, révéler toute sa puissance technique ainsi débridée.Désormais, les bruits de couloir faisant état d'un portage sur ordinateur de Dreams se voit alors un peu plus crédibles : quelle autre exclusivité PayStation devrait se voir adapter sur PC, selon vous ?