Far Cry 6 : une figurine de 26 cm de Anton et Diego Castillo dans le collector

On peut le dire, Ubisoft a été généreux concernant Far Cry 6. Non content d'avoir révélé au monde entier le premier trailer de gameplay, l'éditeur français a également fait un focus sur les différents personnages du jeu, la ville fictive de Yara mais aussi l'édition collector qui sortira elle aussi le 7 octobre prochain. C'est de cet objet en édition limité dont il est question, puisque la figurine qui sera livrée avec a été présenté en grandes pompes. Mais comme d'habitude, il sera possible de l'acheter séparément, comme UbiCollectibles sur le shop en ligne d'Ubisoft, qui précise qu'il est déjà possible de la précommande dès maintenant. Contre 59,99€, il est donc possible de repartir avec cette statuette tout en PVC de 28 cm où l'on peut voir les deux antagonistes du jeu, à savoir Antón Castillo, le dictateur de Yara, et son fils Diego, respectivement incarné par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), et Anthony Gonzalez (Coco de Pixar). Sachez qu'en achetant cette figurine, il sera possible de bénéficier d'un bonus exclusif : le pendentif d'arme "Lion de Yara".



La sortie de Far Cry 6 est attendue pour le 7 octobre prochain 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia et Amazon Luna.