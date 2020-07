Far Cry 6 : Ubisoft dévoile quelles versions seront compatibles 4K

3840×2160 sur PlayStation 4 Pro par exemple (pour cela, il faudra se tourner vers la next-gen) puisqu'elle affichera du 2880×1620, comme à son habitude. De plus, le facteur du framerate, très important, n'a pas encore été précisé, ainsi que les spécificités des moutures PS4 et Xbox One "normales".





Dévoilé par un très beau trailer en CGI, Far Cry 6 n'a pas encore montré de séquence de gameplay : pour cela, peut-être faudra-t-il attendre le prochain Ubisoft Forward et, bien entendu, on espère être agréablement surpris par ce nouvel opus se situant sur l'île tropicale de Yara, en plein cœur d'une révolution civile. En attendant plus de médias, donc, l'éditeur vient nous fournir quelques informations sur un aspect tout particulier : la résolution. Sur quelles plateformes le jeu tournera-t-il en 4K ? À vrai dire... un bon paquet.: toutefois, ne vous attendez pas à duFar Cry 6 est attendu le 18 février 2021 sur toutes les machines citées précédemment : on espère qu'Ubisoft aura le temps de nous fournir l'expérience la mieux optimisée possible.