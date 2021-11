Far Cry 6 : le 1er DLC avec Vaas est dispo, le méchant de Far Cry 3 dévoile son esprit torturé

Voilà un peu plus d'un mois que Far Cry 6 est sorti, de quoi laisser le temps aux gens de découvrir l'île de Yara et ses nombreuses activités. Pour les personnes qui ont retourné le jeu, sachez que Ubisoft vient d'enrichir le contenu avec un premier DLC entièrement gratuit. Il s'agit ni plus ni moins que de "Vaas : Folie", une extension qui va permettra d'incarner le méchant iconique de Far Cry 3, l'épisode majeur qui a permis à Ubisoft de trouver la formule magique de la saga. Evidemment, qui dit Vaas Montenegro dit Michael Mondo, l'acteur qui lui a insufflé la vie et qu'on a pu découvrir bien après dans la série Better Call Saul ou en futur Scorpion dans Spider-Man Homecoming. L'idée avec ce DLC est de mieux comprendre le personnage, savoir comment il a sombré dans la folie et est devenu par la suite ce tueur psychopathe. D'autres méchants de la trempe de Vaas vont également venir enrichir le contenu de Far Cry 6, puisque Pagan Min et Joseph Seed, respectivement antagonistes de Far Cry 4 et Far Cry 5, ont été confirmés également.