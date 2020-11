Far Cry 6 : la nouvelle date de sortie vient de fuiter, encore quelques mois

Annoncé cet été, Far Cry 6 devait sortir originalement en février prochain : seulement voilà, le coronavirus a encore fait des siennes et, il y a quelques semaines, Ubisoft prévenait d'un retard dans le planning sans pour autant fixer de nouvelle date de sortie. Heureusement, ce très cher Microsoft Store a encore fait des siennes et, pas plus tard qu'aujourd'hui, le magasin virtuel a mis à jour la fiche du jeu... en indiquant ce qui semble être le nouveau jour d'arrivée de Far Cry 6.Ainsi, le FPS ensoleillé de l'éditeur français devrait nous parvenir le 25 mai 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Stadia : évidemment, il convient toutefois de prendre des pincettes en attendant une officialisation concrète. D'ici là, la prochaine grosse production d'Ubisoft sera le prometteur Immortals Fenyx Rising, prévu le 3 décembre prochain. Sans parler d'Assassin's Creed Valhalla, fraîchement sorti dans le commerce.