Far Cry 6 : date de sortie, jaquette, méchant, le PS Store fait tout fuiter

De nombreuses rumeurs circulaient au sujet d'un potentiel Far Cry 6, et pour cause : le jeu n'est pas un bruit de couloir mais bien une réalité qui vient tout juste de se dévoiler... par le biais du PlayStation Store. Une nouvelle fois, donc, le magasin digital fait fuiter d'importants détails, en l'occurrence la date de sortie, le contexte, les plateformes visées et même une première image. Far Cry 6 prendra ainsi place à Yara, une île tropicale fictive sur laquelle règne en maître Anton Castillo et son jeune fils Diago. Dictateur sans foi ni loi, celui-ci déclenchera une révolution après des années d'oppression : un méchant qui sera notamment campé par Giancarlo Esposito, acteur connu pour son excellent et terrifiant rôle de Gus Fring dans Breaking Bad. Un environnement qui ressemble beaucoup à l'île du Cuba et qui tournera, une nouvelle fois, autour de la lutte pour la liberté.Le descriptif promet ainsi un terrain de jeu ultra-dynamique avec des armes, des véhicules et même des animaux pour contrer la tyrannie : on attend encore plus de détails sur le personnage que l'on incarnera même si la fiche du PS Store mentionne des skins pour un certain "Chorizo".Far Cry 6 devrait donc sortir le 18 février 2021, aussi bien sur les consoles actuelles que sur les next-gen. On apprend par exemple que la version PS5 sera offerte en version digitale à tous ceux achetant le jeu sur PS4 et l'on imagine qu'il en sera de même pour la Xbox Series X et la Xbox One : Far Cry 6 ne devrait pas tarder à s'officialiser et donner davantage d'informations, probablement à l'Ubisoft Forward de dimanche soir. Rendez-vous là-bas pour un premier trailer ?