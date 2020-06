Call of Duty Warzone : les parties à 200 joueurs imminentes ?

Les développeurs l'ont affirmé : Call of Duty Warzone est fait pour durer. Cela implique de le faire évoluer sur la durée avec l'arrivée de nouveaux modes, un élargissement de la map voire carrément de nouveaux environnement dédiés aux futurs épisodes de la saga . En attendant de voir comment le battle royale se connectera à l'opus 2020 (toujours non annoncé, le filou), il semblerait bien qu'Infinity Ward s'apprête à étendre le nombre de joueurs à... 200.En soi, ce n'est clairement pas une surprise puisque le studio californien l'avait annoncé il y a déjà des mois : non, ce qui change la donne, c'est que cette nouvelle feature pourrait bien débarquer de façon imminente. C'est ce week-end, depuis les menus de Call of Duty Modern Warfare, que des bannières promotionnelles de parties à 200 joueurs (en mode battle royale, en mode pillage et en mode "Juggernaut") ont été aperçues. Cela résulte certainement d'une erreur de la part des concepteurs qui n'ont encore confirmé aucune date de sortie, mais les faits sont là : une mise à jour pourrait bien arriver incessamment sous peu. En tout cas, on croise les doigts pour que ça soit le cas.