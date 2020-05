Xbox Series X : la page de précommande est là, bientôt un prix ?

Alors que la PS5 devrait normalement se révéler le 3 juin prochain , Microsoft continue son petit bonhomme de chemin : les prochains Inside Xbox seront d'ailleurs consacrés à sa Series X (avec un focus sur Halo Infinite !) et, justement, celle-ci commence sérieusement à concrétiser son entrée sur le marché.Et si l'on ne dispose toujours pas d'une date de sortie précise ni d'un prix, le géant américain vient tout juste de rendre officielle la page de précommande : pour le moment, l'achat et la réservation ne peuvent être effectués mais cela devrait arriver "bientôt", nous informe-t-on sur le site dédié. En d'autres termes : si vous souhaitez passer par l'organe officiel de Microsoft pour faire l'acquisition de votre Xbox Series X, ça se passe ici . Et bien entendu, nous vous préviendrons quand les précommandes seront ouvertes (et quand on saura combien coûte la bête).