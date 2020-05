Halo Infinite : le jeu se montrera enfin sur Xbox Series X en juillet, le rendez-vous est pris

John Junyszek, community manager de 343 Industries dans la dernière update du site Halo Waypoint : l'exclusivité Microsoft fera bel et bien l'objet d'une présentation lors de l'événement Xbox 20/20, prévu en juillet. Au passage, notons que ce show bien connu et entièrement digital s'axera sur les jeux first-party, ce qui devrait promettre un spectacle de premier choix.Malheureusement, on ne sait absolument pas en quoi consistera cette apparition d'Halo Infinite : simple trailer ? Véritable séquence de gameplay ? Subtile mélange des deux ? À l'approche de la sortie d'une Xbox Series X surpuissante et ambitieuse, il ne serait pas surprenant que Microsoft lâche les chiens une bonne fois pour toutes. Mesdames et messieurs, l'été s'annonce particulièrement chaud.