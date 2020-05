PS5 : on connaîtrait la date de présentation et ce serait dans quelques jours

Guess we will see the PlayStation event on June 3 pic.twitter.com/Fqk9mHSoMI — Nibel (@Nibellion) 27 mai 2020

Slight update pic.twitter.com/GrfjotVXA8 — Jeff Grubb (@JeffGrubb) 27 mai 2020

En l'absence de déclaration officielle de la part de Sony, nous autres, pauvres mortels, devons-nous-en remettre aux incessants bruits de couloir dont les plus crédibles semblent provenir de Jeff Grubs : le journaliste de VentureBeat avait déjà déclaré que l'événement de présentation de la PS5 se tiendrait début juin , avant d'émettre la possibilité qu'il y ait deux shows aux fonctions bien distinctes (avec même quelques informations sur le line-up). Aujourd'hui, l'homme s'attèle à une nouvelle déclaration sur Twitter :C'est en tout cas ce qu'il a très clairement suggéré aux travers de plusieurs posts depuis son compte personnel : il n'en fallait pas plus pour émoustiller le web, internautes et médias compris. On rappelle que lundi, un autre insider du nom de Tiddux affirmait que le constructeur japonais ferait une annonce concernant la PS5 cette semaine, suivi quelques jours plus tard de la mise en lumière de la machine. Et si Sony se prononçait à l'occasion du State of Play de ce soir , consacré à The Last of Us 2 ?