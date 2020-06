Xbox Series X : la console à 400 dollars, la Series S à seulement 200$ ?

Image non officielle de la "Xbox Series S", toujours non dévoilée





Maintenant que les consoles next-gen sont dévoilées, une très grande interrogation demeure : mais combien coûteront-elles, bon sang de bonsoir ? Beaucoup s'attendent à devoir violenter leur portefeuille, notamment en ce qui concerne la PS5 , et nous autres pauvres citoyens ne pouvons faire autrement que patienter... et nous en remettre aux rumeurs. La dernière d'entre elles nous provient des forums Beyond3D et de l'internaute Eastmen : attention, ça vaut ce que ça vaut et nous vous conseillons plus que jamais de prendre des pincettes, mais peut-être aurons-nous une bonne surprise lors de l'officialisation.Ainsi, le bonhomme prétend que. Microsoft aurait-il appris de ses erreurs, avec une Xbox One lancée à un tarif difficile en 2013 ? Ce ne serait pas une hypothèse folle.Bien qu'il avoue ne pas savoir s'il s'agit de prix définitifs, voilà qui a de quoi décrocher des mâchoires. Une console next-gen encore moins chère que celle actuelle ? Ce serait tout bonnement sidérant et une véritable arme dans la bataille. À moins qu'un prix trop bas ne lui fasse finalement défaut en terme d'image...Bien entendu, il convient impérativement de ne pas prendre ces informations pour argent comptant et d'attendre sagement une parole de Microsoft, qui sera certainement donnée cet été lors de l'un de ses Inside Xbox très attendus. Qu'en pensez-vous ?