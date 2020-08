Xbox Series X : des photos la montrent à côté d'autres consoles, est-elle vraiment plus grosse ?

Depuis sa mise en lumière, la taille de la Xbox Series X fait couler énormément d'encre. Il faut dire que la bête semble grande, large, sacrément robuste, et ce pour une raison tout à fait légitime puisque Phil Spencer a révélé que ce design permettait un silence et un refroidissement quasi-total . Tant mieux donc, mais que donnera l'objet dans notre salon une fois installé ? En fait... pourra-t-on seulement la placer librement dans notre petit chez nous ?La chaîne YouYube polonaise Maniak Gaming a eu la chance de mettre la main sur un prototype de la précieuse machine - vide de tout composant néanmoins - permettant ainsi de la comparer concrètement aux autres consoles déjà sorties. Alors, la Xbox Series X est-elle vraiment plus imposante qu'une Xbox One ? Qu'une PS4 Pro ? Que donne-t-elle à côté d'une Switch, d'une GameCube ? Réponse en photos et en vidéo ci-dessous.