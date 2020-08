Xbox Series X : Phil Spencer possède déjà la console chez lui, il en parle

Je l'ai ramenée à la maison et je l'ai déballée. Je veux avoir la même expérience que celle que les gens auront chez eux. J'ai mis les piles dans la manette, tout comme lorsque quelqu'un l'achètera dans le commerce. Il n'y a pas d'histoire de debug ou d'employé [Microsoft] là-dedans.

Lorsque j'ai mis la Series X à la place de ma One X, il n'y avait pas plus de bruit que ce que j'ai pu voir avec la One X et il y a beaucoup plus de puissance. Il vous suffit de la brancher, de la mettre simplement en place et de profiter de cette énorme upgrade. Tous mes jeux fonctionnent et cela ressemble à ma Xbox One X, en beaucoup plus puissant.

Du côté du GPU comme du CPU, cette machine s'apparente essentiellement à un ordinateur puissant. Je voulais un grand ventilateur que nous pourrions faire tourner un peu plus lentement pour ne pas faire de bruit. Je voulais faire une console vraiment silencieuse. J'adore ce que nous avons fait avec la Xbox One X et le silence est quelque chose sur lequel nous nous sommes concentrés. Nous avons construit ce design [...] afin que nous n'obtenions pas ces sons aigus et pleurnichards qu'une console peut normalement produire.

Hier, Phil Spencer, le fameux dirigeant à la tête de toute la branche Xbox, était l'invité du podcast Animal Talking mené par l'animateur Garry Whitta. L'occasion pour l'Américain de parler en large, en long et en travers de la Xbox Series X qui, on le rappelle, sortira dans le commerce en novembre prochain . Mais parce que Spencer, c'est un peu le patron, il s'est permis de ramener une version définitive de la bête chez lui pour l'apprécier comme un utilisateur lambda. Normal, quoi.Une possession qui risque bien de faire des envieux. Mais du coup, Phil, elle est bien, cette console ?Vu comme ça, la Xbox Series X ressemble effectivement à une très grosse mise à niveau de sa grande sœur, plus musclée et peu bruyante. Spencer s'est d'ailleurs exprimé davantage sur la ventilation, qui fait littéralement de la console une force tranquille.Évidemment, nous attendrons nous-mêmes d'avoir l'objet entre les mains pour se aiguiser notre propre avis. Au passage, notons que Phil Spencer en a profité pour donner son avis sur le design de la PS5 ... Rendez-vous dans trois mois pour la bataille ultime !