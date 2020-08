PS5 : quand le patron d'Xbox, Phil Spencer, avoue aimer le design de la console

La PS5 tourne à une fréquence plus élevée [NDLR : voir notre dossier sur l'architecture système des machines next-gen] : cela crée des challenges de design différents, une chose qui s'applique aussi à notre console. Ils ont pris une approche différente mais je suis sûr qu'ils avaient des objectifs de design similaires en termes de performances et de bruit.

L'arrivée de la Xbox Series X approchant, Microsoft accentue doucement sa campagne marketing : entre autres, l'illustre patron Phil Spencer parle de sa bête un peu partout, notamment au micro de Garry Whitta qui tient le podcast Animal Talking. Si l'Américain a tenu un long discours sur la machine - d'ailleurs, il l'a ramenée chez lui et en parle à cette adresse - l'animateur en a profité pour bifurquer sur la PlayStation 5 avec une question sinueuse : que pense-t-il de son design ?Loin d'être intimidé, franchement fair-play comme à son habitude, Phil Spencer a avoué... qu'il aimait bien l'apparence de la console ! Sans pour autant l'applaudir des deux mains, que certains fidèles se rassurent, la tête pensante d'Xbox a d'ailleurs profité de la discussion pour lâcher quelques commentaires supplémentaires.Car oui, avant ce petit aparté, Phil Spencer a évoqué en long, en large et en travers les efforts appliqués sur la Xbox Series X pour proposer un objet ultra-puissant et silencieux. Complimenter la concurrence, c'est chouette, mais le dirigeant garde évidemment la tête sur les épaules et fait avant tout la promotion des outils Microsoft... de façon tout à fait légitime.